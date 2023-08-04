Упродовж доби шахраї ошукали буковинців на суму понад ₴270 тисяч

Аферисти продовжують використовувати різні шахрайські схеми та збагачуватись за рахунок довірливих громадян. Жителька Дністровського району, повіривши зловмисникам, втратила понад 263 тисячі гривень, а мешканка Чернівецького району – 7 тисяч гривень. Наразі за цими фактами слідчі поліції проводять досудові розслідування.

Вчора, 3 серпня, до поліції із повідомленням про шахрайство звернулася 61-річна жителька села Вовчинець Дністровського району. Заявниця розповіла поліцейським, що втратила свої кошти під приводом заробітку в Інтернеті. Жінка самостійно перерахувала на карткові рахунки, надані шахраями 263 199 гривень.

Цього ж дня, ще однією жертвою шахраїв стала 49-річна мешканка села Кам’янка. Буковинка розповіла співробітникам поліції, що їй зателефонував невідомий, який представилася працівником служби безпеки одного із банків та запропонував допомогу у захисті коштів від кібератак. Жінка довірилась та надала псевдобанкіру дані своєї банківської картки, з якої в подальшому зникло 7 000 гривень.

Поліція вкотре нагадує правила, які допоможуть вберегти людей від злочинних посягань:

• не вказуйте конфіденційну інформацію на незнайомих сайтах у Інтернеті (паспортні і платіжні дані, логіни, номер телефону);

• не користуйтеся підозрілими сервісами або пропозиціями інших, людей для швидкого заробітку в Інтернеті;

• не робіть передоплати в інтернет-магазинах, використовуйте післяплату.

Запам’ятайте:

• співробітник банку ніколи не телефонує і не надсилає SMS з проханням зазначити особисті дані, номери карток, паролі або секретні коди. Працівники банку мають усю необхідну інформацію про клієнта;

• коли нібито співробітник банку у телефонній розмові пропонує здійснити через банкомат чи термінал самообслуговування якісь операції для підвищення безпеки чи розблокування переказу – одразу припиніть розмову. Це класична шахрайська схема, яка дозволяє злочинцям отримати доступ до вашого рахунку;

• уважно читайте всі повідомлення від банку та не здійснюйте необдуманих кроків. У SMS завжди зазначається мета операції, щоб клієнт міг переконатися, що гроші переказуються саме туди, куди він хотів;

• для отримання переказу на картку потрібен лише її номер. Якщо у вас намагаються дізнатися інші особисті дані (номер паспорта, індивідуальний податковий номер, інші дані картки), найімовірніше, ви маєте справу з шахраями;

• якщо ви отримали повідомлення про якісь проблеми з банківським рахунком, зверніться безпосередньо у відділення банку або за номером служби підтримки, який зазначено на картці або офіційному сайті фінансової установи.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області