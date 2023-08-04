Упродовж доби шахраї ошукали буковинців на суму понад ₴270 тисяч
Аферисти продовжують використовувати різні шахрайські схеми та збагачуватись за рахунок довірливих громадян. Жителька Дністровського району, повіривши зловмисникам, втратила понад 263 тисячі гривень, а мешканка Чернівецького району – 7 тисяч гривень. Наразі за цими фактами слідчі поліції проводять досудові розслідування.
Вчора, 3 серпня, до поліції із повідомленням про шахрайство звернулася 61-річна жителька села Вовчинець Дністровського району. Заявниця розповіла поліцейським, що втратила свої кошти під приводом заробітку в Інтернеті. Жінка самостійно перерахувала на карткові рахунки, надані шахраями 263 199 гривень.
Цього ж дня, ще однією жертвою шахраїв стала 49-річна мешканка села Кам’янка. Буковинка розповіла співробітникам поліції, що їй зателефонував невідомий, який представилася працівником служби безпеки одного із банків та запропонував допомогу у захисті коштів від кібератак. Жінка довірилась та надала псевдобанкіру дані своєї банківської картки, з якої в подальшому зникло 7 000 гривень.
Поліція вкотре нагадує правила, які допоможуть вберегти людей від злочинних посягань:
• не вказуйте конфіденційну інформацію на незнайомих сайтах у Інтернеті (паспортні і платіжні дані, логіни, номер телефону);
• не користуйтеся підозрілими сервісами або пропозиціями інших, людей для швидкого заробітку в Інтернеті;
• не робіть передоплати в інтернет-магазинах, використовуйте післяплату.
Запам’ятайте:
• співробітник банку ніколи не телефонує і не надсилає SMS з проханням зазначити особисті дані, номери карток, паролі або секретні коди. Працівники банку мають усю необхідну інформацію про клієнта;
• коли нібито співробітник банку у телефонній розмові пропонує здійснити через банкомат чи термінал самообслуговування якісь операції для підвищення безпеки чи розблокування переказу – одразу припиніть розмову. Це класична шахрайська схема, яка дозволяє злочинцям отримати доступ до вашого рахунку;
• уважно читайте всі повідомлення від банку та не здійснюйте необдуманих кроків. У SMS завжди зазначається мета операції, щоб клієнт міг переконатися, що гроші переказуються саме туди, куди він хотів;
• для отримання переказу на картку потрібен лише її номер. Якщо у вас намагаються дізнатися інші особисті дані (номер паспорта, індивідуальний податковий номер, інші дані картки), найімовірніше, ви маєте справу з шахраями;
• якщо ви отримали повідомлення про якісь проблеми з банківським рахунком, зверніться безпосередньо у відділення банку або за номером служби підтримки, який зазначено на картці або офіційному сайті фінансової установи.
Відділ комунікації поліції Чернівецької областіTweet