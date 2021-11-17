Под Днепром умерла 4-летняя девочка, избитая папашей-извергом

В Днепропетровской области врачи нашли труп малолетней девочки с многочисленными синяками.

Сообщает «Днепр Оперативный».

В селе Николаевка Днепропетровской области, в доме на улице Самарная, врачи скорой помощи обнаружили мертвой 4-летнюю девочку. Она лежала в кроватке. На туловище, руках и ногах – множество синяков.

По мнению врачей, смерть ребенка наступила в следствие черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мозг после применения физической силы. Этот же факт предварительно подтвердили следователи: отец девочки, безработный житель села Николаевка 1983 года рождения, неделю назад избил ребенка. Причины такого поступка не уточняются.

На данный момент мужчина задержан. Ему грозит ответственность в виде тюремного заключения на срок от 7 до 10 лет за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей.