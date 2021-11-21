Под Днепром в заброшенном колодце обнаружили тело мужчины

20 ноября спасатели достали из колодца тело мужчины.

Сообщает «Днепр Оперативный» ссылаясь на ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепровском районе в селе Сурско-Михайловка во дворе частного дома в колодце было обнаружено тело мужчины. Полицейские вызвали на место спасателей, чтобы вытащить труп.

Мужчина без признаков жизни находился в заброшенном колодце глубиной 15 метров. С помощью специального оборудования спасатели достали тело и передали сотрудникам полиции.