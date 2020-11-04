У Львові п’яний чоловік влаштував стрілянину

Сьогодні, 4 жовтня, близько четвертої години ранку на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця одного з будинків на вулиці Пасічній про те, що у дворі невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у повітря з, ймовірно, вогнепальної зброї.

За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група Сихівського відділу поліції, повідомляє пресслужба Нацполіції.

На місці події правоохоронці виявили громадянина з явними ознаками алкогольного сп’яніння, який мав з собою предмет, схожий на пристрій для відстрілу гумових куль та дозвіл на його носіння. Особу чоловіка встановлено – ним виявився 37-річний львів’янин. Зброю правоохоронці вилучили.

Поліцейські склали на правопорушника адмінпротокол за ст.173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання – накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. Окрім того, вирішується питання щодо анулювання його дозволу на носіння зброї. // Діло