На Івано-Франківщині кіберполіція викрила жінку в інтернет-шахрайствах

Зловмисниця створила декілька онлайн-магазинів, де пропонувала товар, якого не мала у наявності. Від клієнтів отримувала повну або часткову передплату, а потім зникала. Слідчі повідомили їй про підозру. Триває слідство.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Коломийського районного відділу поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури задокументували злочинну діяльність 28-річної мешканки Коломиї.

Як з’ясували поліцейські, для своєї конспірації зловмисниця використовувала декілька онлайн-магазинів, для створення яких спеціально реєструвала акаунти у популярній соціальній мережі. Задля того, щоб зацікавити покупців, жінка пропонувала товар за значно зниженими цінами. Опісля, отримувала повну або часткову передплату, а потім зникала.

Таким чином зловмисниці вдалося ошукати потенційних покупців із різних регіонів України.

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання шахрайки, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, на яких встановлена наявність облікових записів, що підтверджують факти злочинної діяльності, сім-карти різних операторів та банківські картки.

Зловмисниці слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.

Шановні громадяни, купуючи речі в інтернеті, будьте обережними, аби не натрапити на шахраїв. Не поспішайте сплачувати чи надсилати повну передплату за вимогою продавця. Користуйтесь послугою накладеного платежу вже після отримання замовлення або купуйте товари у вже перевірених інтернет-продавців.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини