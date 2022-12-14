В Одесі повідомили про підозру у колабораційній діяльності двом «прибічникам кремля»

Місцеві чоловіки віком 34-х та 50-ти років публічно у місцях масового скупчення людей закликали підтримати владу та збройні сили російської федерації.

Правопорушники проводили антиукраїнську пропаганду в крамницях на території Малиновського і Київського районів міста.

Правоохоронці встановили, що один з чоловіків захоплювався «кремлівським режимом», називав війну в Україні визвольною спецоперацією та закликав визнати нашу державу й рф одним цілим. А от інший возвеличував «вождя» країни-агресора та одного з радянських диктаторів, переконуючи, що лише вони здатні «навести порядок».

Дізнавачі територіальних підрозділів поліції задокументували протиправні дії фігурантів та за наявності достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, повідомили їм про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Слідство у справах триває.

Одеське районне управління поліції №1