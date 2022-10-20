До 9 років 6 місяців тюрми засуджено жителя Веселинівської ОТГ за розбійний напад на односельця

За публічного обвинувачення Вознесенської окружної прокуратури суд визнав винним 27-річного чоловіка у вчиненні розбою, поєднаним із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у жовтні минулого року, раніше судимий мешканець с. Поділля Веселинівської об’єднаної територіальної громади, взявши з собою ніж, прийшов до свого 32-річного односельця, та завдавши йому удар ножем в живіт, почав вимагати грошові кошти. Проте закінчити свої дії зловмисник не встиг, оскільки прийшла до дому дружина потерпілого.

Медикам вдалося врятувати життя чоловіка.

Обвинувачений в судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав.

Вироком Веселинівського районного суду чоловіку призначено покарання у виді 9 років 6 місяців позбавлення волі.

До вступу вироку в законну силу обвинувачений перебуватимете під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура