За розтрату  ₴14,5 млн. на закупівлі протигазів судитимуть начальника відділу держпідприємства ядерно-енергетичного сектору

Замість організації належного контролю якості та відповідності поставленої продукції, посадовець склав і підписав акти вхідного контролю з неправдивими даними, що дало змогу поставити на баланс підприємства 3 659 протигазів неналежної якості і створило ризик для здоров‘я працівників у разі надзвичайних ситуацій.

Офіційне експертне дослідження встановило, що сума завданих держпідприємству збитків становить 14,5 мільйонів гривень. В ході санкціонованих обшуків поліцейські вилучили всі документи, які підтвердили злочин. За результатами зібраних оперативниками ДВБ доказів й опитаних свідків слідчі Нацполіції оголосили фігуранту про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 Кримінального Кодексу України) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України).

В кінці листопада 2024 року досудове розслідування було завершено, а обвинувальний акт скерували до суду.

Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Розслідування проводили слідчі Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України