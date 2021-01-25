Доведено причетність головного бухгалтера столичного вишу до привласнення майже ₴3 мільйонів

Правоохоронці повідомили жінці про підозру у скоєнні двох кримінальних правопорушень. Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Столичні поліцейські виявили велику недостачу грошових коштів у одному із вишів Києва. Призначена аудиторська перевірка підтвердила факт незаконного заволодіння бюджетних грошей.

Як розповів заступник начальника відділення Шевченківського управління поліції Вадим Коломієць, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисниця перебувала на посаді головного бухгалтера столичного вишу з 2016 по 2020 роки та незаконно заволоділа майже 3 мільйонами гривень:

«Ми з’ясували, що жінка діяла за наступною схемою: слухачі приносили бухгалтеру кошти за навчання, після чого вона повинна була внести їх у касу. Проте зловмисниця частину грошей не вносила та незаконно привласнювала їх собі. Ми провели клопітку роботу, опитали співробітників закладу, відділу обліку банківських операцій та студентів, провели ряд експертиз. Після проведення слідчих дій ми довели причетність головного бухгалтера, 1967 року народження, до ряду злочинів та оголосили їй про підозру. Крім того, правопорушницю було звільнено із навчального закладу».

Слідчі Шевченківського управління поліції завершили досудове розслідування за ч. 2,3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження. Фігурантці загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва