Под Харьковом рецидивист ограбил мужчину у банкомата

Рецидивист возле банкомата в момент выдачи денег выхватил 400 гривен из рук мужчина и убежал. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

С заявлением об этом в полицию 10 октября около 7:40 обратился житель поселка Зачепиловка.

Работники Зачепиловского отделения полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Следственным отделом данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. С санкции статьи правонарушителю грозит до 4 лет тюрьмы. // mykharkov.info