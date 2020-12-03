Под Харьковом рецидивист убил женщину через сутки после освобождения из колонии

Погибшую женщину в коридоре собственного дома обнаружила соседка.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе “главка”. 2 декабря около 11:00 пьяный мужчина пришел к пожилой женщине домой. Когда хозяйка открыла дверь, фигурант толкнул ее и нанес несколько ударов металлической кочергой по голове.

От полученных травм 68-летняя потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник обыскал дом пенсионерки, забрал деньги и сигареты, которые та продавала.

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Правоохранители задержали подозреваемого. 56-летний житель Луганской области сознался в преступлении. По данным следствия, фигурант накануне убийства вышел из тюрьмы. Мужчине вручили подозрение по статье 187 (“разбой”) и 115 УК Украины (“умышленное убийство”). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. // newsroom.kh.ua