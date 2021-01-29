Под Харьковом сотрудница ГФС устроила смертельное ДТП (фото)

На трассе Киев–Харьков–Довжанский в направлении города Изюм (Харьковская область) произошло смертельное ДТП с участием сотрудницы ГУ ДФС Украины в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сказано в сообщении, авария произошла в четверг, 28 января, около 14:40. В двигавшийся по трассе автомобиль ВАЗ-2115 врезалась Toyota Camry под управлением сотрудницы ДФС, которая выезжала с автозаправочной станции, расположенной рядом.

«В результате ДТП 81-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 погиб на месте. Водитель Toyota Camry, а также пассажир автомобиля ВАЗ 2115 госпитализированы в медицинское учреждение. Четыре человека после оказания медицинской помощи в госпитализации не нуждались», — рассказали о последствиях аварии в пресс-службе ГБР

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины), открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Расследованием занимаются следователи ГБР. // «Апостроф»