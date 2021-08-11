Под Киевом масштабный пожар уничтожил 5 домов

В понедельник, 9 августа, пожар в Буче под Киевом уничтожил пять жилых домов. Семьям негде жить, некоторые не могут восстановить свои участки.

Об этом сообщает местная жительница в соцсетях.

По словам Елены, всего в результате пожара сгорело пять домов. Семьи не могут восстановить свои жилища самостоятельно и просят помощи.

«Вчера в городе Буча произошел пожар по улице Центральной. Сгорели 5 домов. Все началось с одного дома, крайнего, но огонь перекинулся на все кровли. Наш дом горел последним, уже когда прибыли пожарные машины. Они спасали дома, (которые) загорелись первыми, а в то время огонь поглощал следующий дом. У нас полностью выгорел второй этаж дома, большая часть кровли, половина первого этажа. Все, что не сгорело, залито водой», — пишет женщина.

Она добавила, что во время пожара некоторые соседи даже воровали мебель, которую семьи пытались вынести из домов.

«Позор тем, кто во время пожара, когда мы спасали свое имущество, воровал то, что было вынесено на улицу». // «Апостроф»