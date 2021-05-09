Под Киевом мужчина избил приятеля и оставил его в своем доме умирать

В полицию позвонил житель села Козаровичи Вышгородского района и сообщил, что обнаружил в своем доме бездыханное тело товарища. 26-летний избитый мужчина пролежал избитый несколько дней и от травм умер.

Владелец дома и его товарищ, который жил в этом же доме, распивали спиртные напитки. Между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. Сообщает Информатор по данным полиции Киевской области.

После драки 44-летний хозяин оставил своего ослабевшего 26-летнего оппонента и ушел из дома продолжать пить. Утром и вечером, в течение нескольких дней владелец возвращался домой после пьянства, проверял, что его друг жив, но ни разу не вызвал ему скорую медицинскую помощь. От полученных травм молодой человек скончался.

Полиция задержала злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему уже сообщили о подозрении по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.