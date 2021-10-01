Под Киевом мужчина напоил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку

Правоохранители Бучанщины задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетней. Девушка на районе развала листовки, когда в одном из МАФов встретила мужчин, которые налили ей вина. После того, как девушка опьянела, ее отвели в гаражный кооператив и изнасиловали.

В полицию поступило сообщение о том, что в поселке Петропавловская Борщаговка мужчина вступил в половые отношения с несовершеннолетней девушкой без ее согласия. Сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Полицейские установили, что 17-летняя девушка поехала к рынку в поселке Петропавловская Борщаговка, где работала, раздавая листовки. Девушка зашла в один из МАФов, где двое мужчин предложили ей выпить вина. Девушка согласилась, однако после употребления спиртных напитков несовершеннолетний стало плохо, поэтому один из мужчин отвел ее к гаражного кооператива, где положил отдыхать.

Мать девушки заметив, что ее дочь не вернулась домой вечером сразу же вызвала полицию по месту жительства.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили местонахождение девушки. Как выяснилось, 48-летний уроженец Луганской области, который находился в гаражном кооперативе вместе с несовершеннолетней, воспользовался тем, что девушка была без сознания и вступил с ней в половую связь.

Полицейские установили и задержали злоумышленника соответствии со ст. 208 УПК Украины. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.