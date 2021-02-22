На хабарі затримали керівника відділу Державної екологічної інспекції Карпатського округу

Кошти посадовець вимагав та отримав від керівника АЗС через посередника. Обидва затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Протиправну діяльність керівника відділу Державної екологічної інспекції Карпатського округу викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Встановлено, що посадовець через посередника — його довірена особа, вимагав від керівника АЗС 3000 доларів США неправомірної вигоди. За вказану суму обіцяв не притягати останнього до відповідальності у зв’язку з виявленими під час планової перевірки порушеннями вимог законодавства. Зокрема, порушення вимог технічного регламенту основних характеристик продукції.

Сьогодні, 22 лютого, поліцейські затримали посередника під час одержання ним першої частини неправомірної вигоди — 1 500 доларів США, які він отримав для подальшої передачі посадовцю.

Наразі керівник відділу екоінспекції та посередник затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводять слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України