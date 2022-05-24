Под Киевом ревнивец зарезал свою жену в посадке

Полиция Вышгородского района задержала мужчину, который приревновал свою жену к другом и забил ее ножами до смерти. Мужу грозит лишение свободы до 15 лет.

На днях возле села Запрудка 50-летний мужчина увидел свою любимую с другим мужчиной, приревновал и нанес женщине 54 удара двумя ножами. Передает Информатор со ссылкой на полицию Киевской области.

От полученных травм 47-летняя женщина погибла на месте. Спутник женщины, к которому приревновал муж, с места происшествия скрылся.

Полицейские задержали мужа и поместили в изолятор временного содержания.

По факту умышленного убийства следователи по процессуальному руководству прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении. Мужчине грозит лишение свободы до 15 лет. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.