Под Москвой тренер айкидо порубил мечом брата-уголовника

В Ногинске Московской области тренер айкидо убил своего двоюродного брата с помощью японского меча, сообщила представитель областного управления СК РФ Ольга Врадий. Отмечается, что причиной убийства стала ссора, начавшаяся между родственниками.

Один из братьев употреблял алкогольные напитки. Другой сделал ему замечание. Так начался конфликт, в ходе которого 47-летний тренер айкидо схватил меч и убил брата. Как сообщает Telegram-канал Shot, у погибшего были отрублены голова и руки.

Известно, что погибший, который был младше брата на два года, ранее сидел в местах лишения свободы. Они жили в одном доме. Задержанный уже дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», но может быть возбуждено еще одно дело (ст. 222 «Хранение оружия»), так как выяснилось, что меч – японская катана – оказался боевым. // МК