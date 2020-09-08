У Херсоні вчителька поцупила зі школи 8 ноутбуків та відеопроєктор

Херсонською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно 40-річної херсонки за фактом привласнення майна (ч. 1, ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, жінка в період 2019-2020 років, працюючи вчителем в одній із загальноосвітніх шкіл міста, будучи матеріально-відповідальною особою, здійснила 7 фактів привласнення комп’ютерної техніки, розміщеної в шкільному класі.

У ході слідства встановлено привласнення та продаж 8 ноутбуків та 1 відеопроєктора, в результаті чого навчальному закладу було спричинено збитки на понад 80 тисяч гривень.

Наразі з метою відшкодування завданих збитків на майно обвинуваченої накладено арешт.

За вчинене їй загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Херсонська місцева прокуратура