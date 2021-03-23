Припинено діяльність «наркопритону» у Шевченківському районі Києва

Під час санкціонованого обшуку у квартирі, в якій власники виготовляли заборонені речовини, правоохоронці вилучили кущі конопель, пігулки метадону, листя та насіння канабісу, а також приладдя для вирощування нарковмісної рослини. Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації слідчими та дільничними Шевченківського управління поліції спільно зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві ДБН НПУ припинили діяльність осередку виготовлення та вживання наркотиків. Правоохоронці з’ясували, що наркопритон облаштували члени родини за місцем мешкання.

Як розповів начальник сектору дільничних офіцерів поліції Шевченківського управління поліції Андрій Шпорт, незаконний бізнес організували троє родичів – жінка, 1959 року народження, та двоє чоловіків, 1980 та 2003 років народження:

«У ході слідчих дій ми виявили та вилучили вирощені кущі конопель, пігулки, схожі на метадон, листя та насіння канабісу, а також приладдя для вирощування коноплі. Ми встановили, що з метою продажу готової марихуани і насіння для її культивування спільники облаштували у квартирі місце із вирощування марихуани методом «гідропоніки». Усі заборонені речовини направили на проведення експертного дослідження».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва