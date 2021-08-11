В России пенсионер развращал семилетнюю подружку внучки, которая пришла в гости

Ребенок признался матери в случившемся только спустя несколько дней

Пенсионер у себя на дачном участке заставил заниматься оральным сексом 7-летнюю девочку, которая пришла в гости к его внучке. Только через неделю ребенок проговорился об этом своей маме.

Как удалось выяснить «МК», 2 августа 40-летняя москвичка Надежда (все имена изменены) вместе со своей малолетней дочерью Юлией находилась у себя на даче в Дмитровском районе Подмосковья. Около 17 часов девочка решила сходить в гости к своей подруге, которая жила через дом. Мама спокойно отпустила ребенка, зная, что подружка-ровесница находится дома с 67-летним дедушкой, к тому же Юля была там не один раз.

Где-то через час девочка вернулась домой, и Надежда не заметила ничего странного в поведении дочери, все было, как всегда.

10 августа в беседе матери с ребенком, когда разговор зашел о подружке дочери, женщина узнала страшные вещи. Дочка рассказала, что когда она 2 августа ходила в гости, дедушка приятельницы, пока она чем-то занималась, завел ее к себе в комнату, снял с нее трусики и удовлетворил свои сексуальные потребности оральным способом. Ранее девочка побоялась об этом рассказать матери.

Женщина, не раздумывая бросилась в отдел полиции и негодяя практически сразу задержали. Пенсионер не стал играть в молчанку и во всем признался.

Следователем ГСУ СК по Московской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), сейчас проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос о его аресте.