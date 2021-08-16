Под Одессой педофил пытался изнасиловать 7-летнюю девочку

Крики ребенка услышала прохожая и спасла его.

В пригороде Одессы задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать 7-летнюю девочку.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в конце прошлой недели.

«Ранее судимый за имущественные преступления 23-летний мужчина, который ведет кочевой образ жизни, увидел девочку на улице в полдень недалеко от ее дома. Злоумышленник затащил ребенка в заброшенную постройку, ударил стеклянной бутылкой по голове и порезал руку, чтобы запугать и присмирить. После этого начал потерпевшую раздевать…», — проинформировали в главке.

Крики ребенка услышала прохожая, она забрала его у злоумышленника и позвала на помощь односельчан и полицейских, которые были неподалеку.

Мужчину сразу задержали и поместили в следственный изолятор. В рамках уголовного производства, начатого по факту покушения на изнасилование, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость подозреваемого. После получения ее результатов будет приниматься процессуальное решение, в том числе по факту нанесения жертве телесных повреждений (порезов и прочего).

Злоумышленнику сообщено подозрение по ч. 3 ст. 15 и ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщают в социальных сетях очевидцы, подозреваемый – житель села Великая Балка, преступление совершено в селе Нерубайском. // УНИАН