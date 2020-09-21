Под Винницей мамаша бросила новорожденного умирать в шкафу

В пгт. Чечельник Винницкой области 22-летняя роженица убила собственного новорожденного ребенка, оставив его умирать в шкафу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Винницкой области.

О совершении женщиной преступления стало известно после того, как ей пришлось обратиться за медицинской помощью к врачам из-за плохого самочувствия.

При осмотре 15 сентября выяснилось, что пациентка находится в послеродовом состоянии и она недавно родила ребенка. Где находится новорожденный, женщина не рассказывала.

Медики сообщили об этом факте правоохранителям и уже полицейским женщина рассказала, что родила мальчика, но поскольку беременность была нежелательной, она ее тщательно скрывала от сожителя и родных. Ребенка роженица замотала в простыню и спрятала в квартире в шкафу.

«По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. Следственным отделом полиции начато досудебное расследование по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов)», — говорится в сообщении полиции.

Горе-матери грозит наказание до 5 лет лишения свободы. В полиции решают вопрос об объявлении женщине о подозрении и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. // Апостроф