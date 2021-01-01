Под Запорожьем мужчина убил свою мачеху

В Запорожской области мужчина в новогоднюю ночь убил свою мачеху и сам позвонил в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Преступление произошло в городе Днепрорудный. Там возник конфликт между 61-летней мачехой и 34-летним пасынком. Между ними завязалась потасовка, в результате которой мужчина руками и ногами нанес женщине многочисленные телесные повреждения.

После драки мужчина оттащил бездыханное тело женщины на кухню, где пытался привести ее в чувство

Позже он сам позвонил в полицию и сообщил о преступлении, когда понял, что мачеха умерла.

Мужчина задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет. // Сегодня