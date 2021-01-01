Под Запорожьем мужчина убил свою мачеху
В Запорожской области мужчина в новогоднюю ночь убил свою мачеху и сам позвонил в полицию.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Преступление произошло в городе Днепрорудный. Там возник конфликт между 61-летней мачехой и 34-летним пасынком. Между ними завязалась потасовка, в результате которой мужчина руками и ногами нанес женщине многочисленные телесные повреждения.
После драки мужчина оттащил бездыханное тело женщины на кухню, где пытался привести ее в чувство
Позже он сам позвонил в полицию и сообщил о преступлении, когда понял, что мачеха умерла.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет. // СегодняTweet