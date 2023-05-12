Податківець з Тернопільщини «допоміг» підприємству уникнути сплати багатомільйонних податків

Працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику, а тепер заступнику начальника одного з управлінь Державної податкової служби в Тернопільській області, який допустив не сплату податків приватним підприємством на 32 млн гривень.

Посадовець не виконав своїх безпосередніх обов’язків і не забезпечив повернення в держскарбницю 32 мільйонів гривень, які заборгувало місцеве підприємство-імпортер тютюнової сировини.

Підприємство ввозило сировину з-за кордону на пільгових умовах, але після зміни законодавства втратило такі преференції. Протягом п’яти років комерсанти безпідставно не сплачували акцизний податок та податок на додану вартість.

Згодом підприємство ліквідували, а усе майно та обладнання перереєстрували на інше товариство, щоб уникнути арешту активів.

Посадовець податкової мав не допустити ліквідації підприємства із борговими зобов’язаннями перед державою. Однак, він цього не зробив, а тому держбюджет втратив 32 мільйони гривень.

Фігуранта підозрюють у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Також повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків двом директорам і власнику вже ліквідованого підприємства (ч. 3 ст. 212 КК України).

Працівники ДБР за сприяння керівництва Державної податкової служби провели обшуки в службових приміщеннях підприємства, були вилучені документи. Слідство триває, ведеться робота по відшкодуванню завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

ДБР