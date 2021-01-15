Податківці виявили підприємство, яке ухилилось від сплати податку на загальну суму понад ₴11 млн.

У грудні минулого року в Києві було викрито незаконну схему діяльності підприємства-імпортера паливно-мастильних матеріалів.

Посадові особи товариства підозрювались в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. (детальніше).

Під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, правоохоронці встановили, що зазначені особи за попередньою змовою із кількома громадянами впродовж 2019-2020 років провели ряд фінансово-господарських операцій в Києві та Київській області з підприємством з ознаками «ризиковості». В результаті цього підприємство ухилилось від сплати податку на загальну суму понад 11 млн гривень.

В подальшому співробітники ГУ ДФС у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді, провели огляд в офісних та складських приміщеннях товариства. Під час огляду правоохоронці виявили понад 212 тис. літрів дизельного пального. Загальна орієнтовна вартість якого складає понад 5,7 млн гривень.

Наразі щодо зловмисників приймається рішення згідно з чинним законодавством України.

ДФС