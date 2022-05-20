Податківця викрили у підбуренні до надання ₴25 тисяч хабаря

Викрили протиправну діяльність фігуранта оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з теруправлінням в Житомирській області та слідчими Головного слідчого управління Національної поліції.

Як встановили поліцейські, до неї причетний головний державний інспектор відділу при головному управлінні податкової служби у Житомирській області управління департаменту ДПС.

Так, в межах кримінального провадження слідчі та оперативники встановили, що податківець, не маючи відповідних повноважень на здійснення нарахування, перерахування та скасування нарахованих сум податку фізичним та юридичним особам, знаючи про наявність у підприємця податкового боргу, та з метою заволодіння шляхом обману коштів даної особи, обіцяв за 25 тисяч гривень домовитися з податківцями про нібито списання боргу.

Сьогодні, 20 травня, на підставі отриманих доказів слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України повідомили податківцю про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Крім того, місцями мешкання фігурантів та в адмінприміщенні податкової служби Житомирської області провели санкціоновані обшуки.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводилися спільно зі співробітниками Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ДПС України за процесуального керівництва Офісу Генеральної прокуратури.

Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України