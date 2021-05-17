Податкова міліція викрила СГД в ухиленні від податків

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України, яким підконтрольне підприємство, протягом тривалого періоду здійснювали діяльність з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємства та приховування реального доходу. Весь товар потрапляв на територію України поза митним контролем.

Службові особи купували та реалізовували одяг та взуття торгових марок відомих світових брендів за готівкові кошти, використовуючи реквізити підконтрольних ФОП-ів, які фактично не мали жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності та були зареєстровані на підставних осіб.