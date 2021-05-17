Податкова міліція викрила СГД в ухиленні від податків

Співробітники ГУ ДФС України, в рамках проведення заходів направлених на боротьбу із злочинами у сфері зовнішньоекономічної діяльності та в рамках проведення операції «Мережа», викрили службових осіб одного із товариств в ухиленні від сплати податків.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України, яким підконтрольне підприємство, протягом тривалого періоду здійснювали діяльність з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємства та приховування реального доходу. Весь товар потрапляв на територію України поза митним контролем.
Службові особи купували та реалізовували одяг та взуття торгових марок відомих світових брендів за готівкові кошти, використовуючи реквізити підконтрольних ФОП-ів, які фактично не мали жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності та були зареєстровані на підставних осіб.
Реалізація товарів в адресу кінцевих споживачів відбувалась через мережу магазинів та Інтернет. Вищевказані операції СГД здійснювали без належного відображення в бухгалтерській та податковій звітності
До зазначених підконтрольних ФОП, входило близько 80 осіб, які у своїй діяльності використовували спільні адреси. За результатами санкціонованих обшуків у приміщеннях фактичного здійснення діяльності виявлено: первинну фінансово-господарську документацію, різноманітні чорнові записи, реєстраційні документи, що підтверджують злочинну діяльність, книги обліку доходів підконтрольних ФОП, банківські картки у кількості 59 штук, печатки, готівкові кошти у розмірі понад 1,7 млн грн та ТМЦ без відповідних документів на загальну орієнтовну суму близько 7 млн грн.
Наразі співробітники Офіс великих платників ДФС
ДФС проводять заходи по встановленню місцезнаходження «фіктивних» ФОП, задіяних у схемі мінімізації.
Досудове розслідування триває.