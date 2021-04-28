Податкова міліція виявила 450 000 літрів незаконно ввезених паливно-мастильних матеріалів

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні встановили, що в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби службові особи підприємства подали до митного оформлення електронні митні декларації на товар «Олива антикорозійна», згідно яких, вказаний товар не підпадає під сплату акцизного податку.

Однак, при прибутті вказаного вантажу до митного посту, Спеціалізованою лабораторією Держмитслужби проведено дослідження та встановлено, що вказана рідина виготовлена на основі продуктів первинної переробки нафти та являє собою сумішевий продукт, який при ввезенні на митну територію України і розмитненні, підлягає нарахуванню і сплаті акцизного податку.

Крім того, отримано відомості, що упродовж 2020 року службовими особами вказаного підприємства було оформлено 160 партій товару та не сплачено акцизного податку, що може свідчити про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

На підставі ухвали районного суду м. Києва, з метою збереження речових доказі у кримінальному провадженні, на виявлену рідину що знаходиться у транспортних засобах накладено арешт.

Загальна кількість виявлених та вилучених із незаконного обігу паливо-мастильних матеріалів складає майже 450 000 літрів.

Загальна орієнтовна вартість становить понад 5 млн гривень.