Податкова оборудка на ₴82 млн. – підозрюють власника одеського будівельного підприємства та чотирьох його спільників

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору, двом виконавцям та двом посібникам в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Слідством встановлено, що житель Одеси придбав будівельне підприємство, призначив директорами двох підконтрольних собі осіб та залучив до реалізації податкової оборудки ще двох бухгалтерів.

Організатор схеми з 2018 по 2022 роки отримав на банківські рахунки підприємства кошти від державних та комунальних закладів за результатом виконання ремонтно-будівельних робіт, однак не відобразив в податкових деклараціях податок на додану вартість.

Такі протиправні дії спільників призвели до ненадходження до бюджету України податків на суму 82 млн грн, які у подальшому були легалізовані, у тому числі шляхом придбання нерухомості.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури