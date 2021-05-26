Податкова проводить обшуки в Черкаській міській раді

Слідчі дії проводять у справі про несплату податків на суму близько 35 млн грн.

Співробітники Державної фіскальної служби прийшли з обшуками у Черкаську міську раду у справі про ухилення від сплати податків при здачі в оренду комунального майна.

Про це інформує пресслужба ДФС.

«З початку 2017 року по теперішній час службові особи Черкаської міської ради та ряду комунальних підприємств з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та діючі за попередньою змовою, всупереч інтересам місцевої громади, вчинили протиправні дії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комунальні підприємства та бюджетні установи міста не перераховували до міського бюджету кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності. Внаслідок завдано збитків на суму близько 35 млн грн.

Наразі тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів, щодо здачі в оренду комунального майна, чорнових записів щодо існування зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.

Нагадаємо, вчора ДФС прийшла з обшуками в міськраду Кривого Рогу у справі про махінації під час тендерів на понад 1,7 млрд грн. // LB.ua