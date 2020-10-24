Подонка, осквернившего память героев Небесной сотни, выгнали из вуза

Студент одного из столичных вузов Иларион Борисенко, который на днях осквернил памятник Героям Небесной сотни, уже отчислен из вуза.

«Студент Борисенко И. О., тот самый, что осквернил памятник Героям Небесной сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного Университета Телекоммуникаций Владимира Толубко — номер 03−88 ст. от 23.10.2020 отчислен из Университета», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», 23 октября полиция Киева задержала хулигана. Журналист Юрий Бутусов считает произошедшее спланированной акцией и отмечает, что сюжет с осквернением мемориала выложили на канале, который уже не раз размещал постановочные сюжеты российской пропаганды.// Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»