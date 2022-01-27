Подробиці хабарництва в Офісі генпрокурора

Вищий антикорупційний суд 14 січня застосував запобіжні заходи до працівника Офісу генпрокурора і його спільника, які підозрюються у тому, що підбурили третю особу до надання 150 тис. доларів неправомірної вигоди керівництву Офісу Генерального прокурора, а також у шахрайстві.

Із судових рішень вбачається, що підозрюваний працював на посаді заступника начальника відділу підготовки матеріалів щодо дисциплінарної відповідальності та звільнення прокурорів Департаменту кадрової роботи та державної служби ОГП.

У вересні 2021-го працівнику прокуратури стало відомо про кримінальне провадження, в якому вилучені чотири коштовні автомобілі і що власник бажає їх повернути. Машини вилучили у рамках розслідування шахрайства — продажу під виглядом лікарських препаратів речовини, котрі не мають лікувальних властивостей.

Підозрюваний не входив до групи прокурорів по цьому кримінальному провадженню, але розраховував використати особисті зв’язки.

Працівник і його спільник нібито переконали довірену особу власника авто передати 100 тисяч доларів в Офіс генерального прокурора. За це обіцяли зміну групи прокурорів, повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.

28 вересня довірена особа передала 50 тисяч доларів. Але представники Офісу генпрокурора начебто не змогли виконати перший етап домовленостей, тому на початку листопада гроші просто повернули. Як потім виявилося, віддали гроші іншими купюрами, а мічені долари поділися невідомо куди.

Одразу після цього з листопада по грудень співробітник прокуратури за попередньою змовою з невстановленими на цей час особами нібито знову почав схиляти представника власника машин до передачі 150 тисяч доларів службовцям Офісу генпрокурора. А саме озвучив необхідність передання людині-«банкомату» першої частини коштів для початку процесу повернення майна. Однак співрозмовник, розуміючи що працівник прокуратури раніше вже не виконав взяті на себе зобов’язання, відмовився платити.

Слідчі вважають, що працівник прокуратури виконав зі свого боку всі необхідні дії і злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від його волі.

Спільник прокурорського чиновника, через якого передавались гроші, в матеріалах суду фігурує як такий, що ніде не працевлаштований.

На записах НСРД він без застороги розповідає про свої справи з так званими «чорними» реєстраторами, з якими він працює і зараз, що він займається рейдерством нерухомості, озвучує суми неправомірної вигоди за реєстрацію нотаріусом.

У свою чергу працівник прокуратури користувався платним месенджером «Threema», кажучи, що він не прослуховується, а особисті зустрічі (з контексту розмови) «самые первые предатели».

Така обізнаність підозрюваних у методах роботи правоохоронців та їх зв’язки підвищують ризики переховування, впливу на розслідування і свідків.

Працівника прокуратури взяли під варту з заставою в 2,5 млн грн, а його спільника — 1,24 млн грн. // Судовий репортер