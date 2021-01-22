Подружжя тернополян вимагало кошти за нерозголошення особистої інформації

У п’ятницю, 22 січня, на вулиці Вербицького в обласному центрі слідчі слідчого управління Нацполіції Тернопільщини, оперативники підрозділу захисту інтересів суспільства і держави та спецпризначенці КОРДу затримали подружжя тернополян. Зловмисників взяли під час отримання ними частини суми, яку вимагали у потерпілого.

За оперативною інформацією, двоє зловмисників вимагали п’ять тисяч американських доларів за нерозголошення особистої інформації, яка стосувалася потерпілого. Злочинну діяльність даних осіб поліцейські документували з початку січня.

Сьогодні зловмисники прийшли забрати 4300 доларів, проте поліцейські завадили вимаганню. Вирішується питання про затримання зловмисників в порядку статті 208 КПК.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 2 статті 189 ККУ. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює обласна прокуратура. // Досье 102