СБУ затримала агента ФСБ, якого рашисти планували «втемну» підірвати біля ТЦК у Кривому Розі

Служба безпеки запобігла ще одному теракту на Дніпропетровщині. За результатами спецоперації у Кривому Розі затримано російського агента, який на замовлення фсб готував вибух поблизу місцевого ТЦК.

За матеріалами справи, терорист мав залишити замасковану вибухівку біля контрольно-пропускного пункту військового об’єкта. Окупанти планували підірвати її разом з агентом вранці в годину пік.

У такий спосіб рашисти сподівалися вбити максимальну кількість громадян і одночасно ліквідувати свого поплічника як «зайвого свідка».

Як встановило розслідування, виконавцем потенційного теракту виявився 26-річний львів’янин, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм-канал з пошуку «швидких» заробітків.

За інструкцією окупантів їхній агент прибув до Кривого Рогу і отримав локацію схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Потім він приніс його до орендованої квартири, де доукомплектував вибухівку додатковими уражаючими елементами – болтами, арматурою – і приєднав телефон для дистанційної активації.

Після цього фігурант провів дорозвідку поблизу потенційної цілі, де мав закласти СВП, замаскований під вогнегасник у рюкзаку.

Увесь цей час російська спецслужба відслідковувала маршрут руху свого агента через віддалений доступ до камери його мобільного телефону.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони і затримали зловмисника під час підготовки до закладки СВП.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ застерігає українців: спецслужби рф почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити.

Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» – t.me/spaly_fsb_bot

Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.

Служба безпеки України