Подружжя з Тернопільщини привласнило майно іноземних інвесторів на суму понад ₴3,8 млн

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у справі подружжя з Тернопільщини, яке привласнило майно, створене за кошти американських інвесторів. Йдеться про директора приватного підприємства та його дружину, які провернули оборудку на понад 3,8 млн грн, частину з яких легалізували через фіктивні угоди.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У 2020 році комерсант разом із громадянами США заснували підприємство. Тернополянин став директором, а іноземні партнери виступили як інвестори. Фірма зайнялась будівництвом багатоквартирного будинку поблизу Тернополя, а також розпочало облаштування фабрики з виготовлення паперової продукції в селі Ярчівці. Було придбано землю, будівлю на понад 1 тис. 300 кв. м, проведено ремонт і закуплено обладнання.

Однак після конфлікту з іноземним партнером директор вирішив помститися та забрати собі все майно. Для цього попросив свою дружину зареєструвати нове підприємство з аналогічним профілем. Потім подружжя уклало між собою договір купівлі-продажу фабрики та земельної ділянки. Майно було передано за заниженою ціною — у п’ять разів нижчою за реальну вартість. Кошти, які формально сплатила дружина, чоловік одразу зняв готівкою та привласнив.

Пізніше жінка передала привласнене майно в іпотеку під позику 700 тис. грн, добре знаючи, що активи отримані незаконно. Особа, яка прийняла заставу, не знала про їхнє незаконне походження.

Окрім цього, подружжя продало знайомим частину нерухомості, збудованої за кошти інвесторів, за заниженими цінами. Отримані 832 тис. грн зняли з рахунку під виглядом витрат на сировину — хоча на той момент виробництво вже фактично не працювало.

Після цих дій один з американських інвесторів звернувся до правоохоронних органів України. Справу передали на розслідування Державному бюро розслідувань.

Обох фігурантів обвинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою та в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України). Жінку додатково – в легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На активи подружжя та фірму, яку створила жінка – накладено арешт. Йдеться про майно орієнтовною вартістю понад 15 млн грн.

Фабрику та обладнання, вартістю понад 3 млн грн передано в управління АРМА.

Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань