Подрядчик украл ₴17 млн. при строительстве школы в Одессе

По версии следствия, подрядчик совместно с другими лицами, осуществлявшими технический надзор, присвоили бюджетные средства при строительстве школы на поселке Котовского в Одессе.

Установлено, что подозреваемый внес в акты приема выполненных строительных работ недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ и их стоимости, и подписал их, передает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Вследствие таких противоправных действий государству нанесен более 17 млн грн ущерба. Фигуранту объявлено о подозрении в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. // zaodessu.com.ua