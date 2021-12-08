Подсанкционный криминальный «Инвалид» снова попался на краже – СМИ

Накануне Нагладзе продлили домашний арест.

Одесский криминальный «авторитет» Торнике Нагладзе («Инвалид»), который находится под санкциями СНБО, опять был пойман местными правоохранителями на квартирной краже.

Об этом пишет местное издание Думская.

Накануне Нагладзе продлили домашний арест, отмечают журналисты.

Мужчина является основным подозреваемым по делу о покушении на одесского активиста Олега Михайлика в сентябре 2018 года.

Иностранец провел некоторое время в СИЗО, а затем вышел на свободу. «Дело практически развалилось», – поясняет издание.

В общем, Нагладзе фигурирует в более 30 уголовных производствах, открытых по факту квартирных краж и ограблений.

Также правоохранители расследуют дело по факту хулиганских действий иностранца с применением оружия: в 2019-м он участвовал в драке, в ходе которой один из потерпевших получил телесные повреждения в результате наезда инвалидной коляски с электроприводом (коляску признали орудием преступления).

Последний раз Торнике задерживали в сентябре 2021-го после очередной кражи. Киевский райсуд Одессы назначил ему домашний арест, а затем – арест с возможностью залога. После внесения определенной судом суммы иностранец вышел на свободу.

В то же время «Инвалид» утверждает, что полиция якобы преследует его по национальному признаку и подал соответствующий иск с требованием признать деятельность правоохранителей противоправной. Заявление отклонили.

В мае 2021 года Нагладзе оказался в санкционном списке СНБО с другими 556 ворами в законе. // УНИАН