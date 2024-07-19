Тернополянин за $15 тис. виготовляв «тимчасову непридатність» до служби в ЗСУ

Чоловік запевняв свої[ клієнтів, що має зв’язки в ТЦК та СП/

23-річний тернополянин за 15 тис. доларів обіцяв виготовити тимчасову непридатність до служби в ЗСУ. Чоловік запевняв військовозобов’язаних, що має зв’язки в обласному ТЦК та СП, і з документами не буде проблем. Також обіцяв їм, що вони зможуть безперешкодно перетинати кордон. Правоохоронці затримали тернополянина під час отримання частини грошей.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що житель Тернополя обіцяв військовозобов’язаному вплинути на службових осіб військово-лікарської комісії та Тернопільського ТЦК та СП. Зловмисник зазначив, що зможе виготовити документи, які б гарантували відстрочку від мобілізації за станом здоровʼя. За свої послуги він просив 15 тис. доларів.

«Чоловік запевняв, що має знайомства та може вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії та працівників ТЦК. Ціна питання – 15000 доларів США. У цю суму входило виготовлення медичного висновку про тимчасову непридатність до військової служби та можливість на законних підставах виїхати до країн Євросоюзу», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 19 липня.

Військовозобов’язаний погодився на таку пропозицію, однак звернувся до поліції. Оперативники внутрішньої безпеки спільно зі слідчими та працівниками СБУ затримали чоловіка під час отримання коштів. Спецоперація відбувалася поблизу церкви, що на бульварі Данила Галицького.