В Одессе мошенники пытались присвоить здание фискальной службы

Мужчины предоставили нотариусу поддельные документы и передали 40 тыс. долл. якобы в качестве благодарности за перерегистрацию права собственности.

Сегодня в Одессе задержаны двое злоумышленников, пытавшихся присвоить расположенное в центре города здание Государственной фискальной службы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, злоумышленники задержаны 20 октября полицейскими, которые действовали под процессуальным руководством областной прокуратуры.

«Установлено, что злоумышленники инициировали перед частным нотариусом — госрегистратором вопрос о регистрации за другим лицом права собственности на здание площадью более 2 тыс. кв. м в центре Одессы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники предоставили нотариусу поддельные документы и передали 40 тыс. долл. якобы в качестве благодарности за перерегистрацию права собственности. Сразу после этого мужчин задержали.

Как уточнил УНИАН представитель прокуратуры, здание, о котором идет речь, находится на ул. Большая Арнаутская, а задержали подозреваемых на ул. Торговой, где находится офис упомянутого нотариуса.

По предварительным данным, злоумышленники — жители Днепропетровской области.

Сейчас продолжается проведение неотложных следственных действий, по результатам которых будут решены вопросы сообщения о подозрении и избрании меры пресечения задержанным, отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы областного следственного управления ГУ НП по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.