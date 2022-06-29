Погодився очолити «Центр зайнятості» в окупованому Троїцькому – мешканцю Луганщини повідомлено про підозру

Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру у колабораційній діяльності громадянину України, який добровільно погодився на зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, мешканець смт Троїцьке Луганської області після початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України та захоплення окупаційними військами вказаного населеного пункту, добровільно погодився на співпрацю з представниками держави-агресора та їх пособниками з незаконних збройних формувань так званої «луганської народної республіки».

Підтримуючи рішення та дії окупаційної влади, підозрюваний прийняв пропозицію її представників обійняти посаду виконувача обов’язків начальника так званого «Территориального отделения Государственного учреждения – Республиканского центра занятости Луганской Народной Республики в Троицком районе».

Таким чином підозрюваний сприяв представникам держави-агресора та адміністрації так званої «луганської народної республіки» у функціонуванні незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території.

Наразі вживаються усі необхідні слідчо-оперативні заходи для встановлення інших осіб, причетних до колабораційної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, за матеріалами та оперативного супроводу ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура