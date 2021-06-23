Погрожували вбивством і вимагали кошти: прикарпатські поліцейські затримали озброєну банду

Правоохоронці викрили зловмисників, які скоювали розбійні напади на громадян. Члени угруповання займалися вимаганням, а до своїх жертв застосовували залякування або фізичне насильство. Впіймати їх вдалося «на гарячому», коли вчергове пішли на злочин.

Знешкодили злочинну діяльність вдалося слідчим обласного управління поліції спільно із співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

18 червня близько 21:00 до квартири 31-річного потерпілого увірвалися четверо невідомих в масках, напали на господаря, наносячи удари. Невідомі погрожували потерпілому вбивством і вимагали гроші в сумі 50 тисяч доларів США. Не врахували вони лише того факту, що кошти чоловік зберігав у біткоїнах. Тому при пошуках цінного, зловмисники не знайшли потрібної суми, а тільки трохи більше п’ять тисяч гривень, десяток доларів США, чеських крон і дирхамів ОАЕ.

У ході досудового розслідування, слідчі встановили, що організатор угрупування — 36-річний мешканець Тисмениці, раніше судимий за насильницькі злочини, Співучасники —

троє франківців: 19-річний, 23-річний і 30-річний чоловіки.

Зловмисників правоохоронці затримали під час злочину у квартирі потерпілого разом з викраденими коштами, а за місцем їх проживання вилучили незареєстровану зброю, набої і психотропні речовини.

За фактом розбійного нападу слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Злочинну групу затримано у порядку ст. 208 КПК України, їм повідомлено про підозру за розбій, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування й з приводу інших злочинів, вчинених затриманими згідно ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Перевіряється причетність угрупування до інших злочинів на території Івано-Франківської області й за її межами.



Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини