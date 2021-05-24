Похищение экс-главы «Нефтегаздобычи»: суд отправил под домашний арест экс-министра Рудьковского
Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру Николаю Рудьковского меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, который подозревается в похищении бывшего руководителя частного акционерного общества «Нефтегаздобыча» Олега Семинского, который в настоящее время является депутатом Верховной Рады от фракции «Слуги народа».
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
«Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому бывшему народному депутату меру пресечения в виде ночного домашнего ареста», — сообщили в Офисе.
Офис генпрокурора недоволен таким решением и обжалует его в апелляционной инстанции.
Офис настаивает на применении к Рудьковскому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Рудьковский ушел на самоизоляцию, заседание по мере пресечения неоднократно переносили.
Офис генпрокурора просил суд взять под стражу Рудьковского, а 25 февраля ему сообщили о подозрении в похищении Семинского, хотя сам экс-министр отвергает все обвинения.Tweet