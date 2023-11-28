У Тульчинському районі поліцейські затримали горе-викрадача легковика

25 листопада раніше судимий за крадіжку житель смт Піщанка незаконно заволодів автомобілем, який потерпілий залишив незачиненим на подвір’ї свого домоволодіння. 27-річному чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

За попередньо інформацією слідства, нетверезий затриманий проник на приватну територію потерпілого, і скористувавшись його відсутністю, викрав автомобіль Audi.

Проїхавши кілька сотень метрів, він наїхав на камінь і продовжити в подальшому рух не зміг. Там зловмисника помітив батько потерпілого і не дав йому можливості втекти до приїзду поліції.

Слідчим відділенням поліції розслідується провадження за ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

Наразі затриманому повідомлено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області