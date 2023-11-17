Заступника гендиректора лікарні на Буковині підозрюють у вимаганні хабара від пораненого військового за встановлення інвалідності

За процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру заступнику генерального директора обласної лікарні швидкої медичної допомоги – голові військово-лікарської комісії за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав хабар від військовослужбовця ЗСУ, який після поранення у зоні бойових дій звернувся до нього, щоб отримати консультацію про необхідний для встановлення інвалідності перелік документів.

Медик погодився допомогти, однак визначив суму грошової «винагороди» – 500 доларів США. За ці кошти він обіцяв забезпечити позитивне рішення МСЕК, а також допомогти із всіма необхідними довідками і процедурами.

Затримали посадовця у порядку ст.208 КПК України під час отримання хабара.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави та відсторонено від посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області ДСР Нацполіції України та Управління СБУ у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора