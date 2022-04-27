У Львові затримали зловмисника, причетного до вбивства

Як попередньо встановили правоохоронці, затриманий під час конфлікту заподіяв жертві смертельний удар ножем у груди.

26 квітня о 19.17 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про те, що поблизу однієї зі шкіл на вулиці Шевченка у Львові було виявлене тіло місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1. На тілі загиблого, 60-річного місцевого мешканця, правоохоронці виявили ножове поранення в області грудної клітки.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 55-річний місцевий житель. Встановлено, що близько 18.50 між ним та загиблим виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав чоловікові удару ножем у ділянку грудей. Внаслідок отриманих травм той помер на місці події.

Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області