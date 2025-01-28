На Миколаївщині підлітки побили 12-річну дівчинку

Поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо факту заподіяння тілесних ушкоджень неповнолітній у Первомайську

Відеозапис протиправних дій виявив інспектор служби освітньої безпеки, проводячи профілактичну роботу із учасниками навчального процесу в одному із освітніх закладів Первомайська.

У ході проведення першочергових заходів правоохоронці з’ясували, що подія сталась у травні минулого року через неприязні особисті стосунки між підлітками. Троє знайомих між собою дівчат віком 14, 15 та 16 років на вулиці в присутності групи підлітків неодноразово завдавали ударів по голові та тілу 12-річній постраждалій. На той час ні свідки події, ні батьки потерпілої з повідомленням про вчинення протиправних дій до поліції не зверталися. Наразі поліцейські встановили всіх учасників конфлікту та розпочали досудове розслідування.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України «Катування». Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Поліція Миколаївської області