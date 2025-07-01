Повідомлено про підозру колишньому посадовцю Хмельницької прокуратури, який не задекларував мільйони

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику начальника одного з відділів Хмельницької обласної прокуратури. Він умисно не задекларував борг у понад $50 000, отриманий від підприємця ще до вступу на посаду.

До початку служби в органах прокуратури чоловік обіймав керівну посаду в одному з правоохоронних органів Волноваського району Донецької області.

Протягом трьох років він систематично позичав у підприємця готівку — від 2 до 20 тис. доларів США — під письмові розписки. Як підставу він зазначав нібито потребу в інвестиціях у нерухомість або купівлю автомобіля.

Загальна сума боргу сягнула $52 000. Однак колишній правоохоронець не мав наміру повертати кошти, постійно вигадував приводи для відтермінування виплат і користувався своїм службовим статусом для уникнення зобов’язань. Після переходу на роботу до прокуратури ситуація не змінилась — він продовжував ігнорувати борг.

Упродовж п’яти років посадовець умисно не зазначав це фінансове зобов’язання у щорічних деклараціях, хоча був зобов’язаний відображати його у відповідному розділі. За версією слідства, це було зроблено навмисно — з метою уникнення відповідальності та приховування боргу.

За результатами повної перевірки декларацій, проведеної НАЗК, виявлено недекларування майна на загальну суму майже 2 млн грн.

У березні 2025 року посадовець звільнився з органів прокуратури.

Державне бюро розслідувань