Рашисти відкрили шлюзи Каховської ГЕС: 70% населених пунктів, які отримують воду з Дніпра – під загрозою

Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС Україна щодня втрачає тисячі кубометрів води.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і додав, що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води, передає УНН.

“… росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води”, – сказав Шмигаль під час засідання уряду.

Він також наголосив, ще більшою є атомна загроза.

“Зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС. Думаю, нікому не треба пояснювати, чим це загрожує Україні, Європі та світу загалом”, – сказав прем’єр і закликав цивілізований світ не мовчати.

“Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям. Звертаюсь до міжнародних партнерів та наголошую: в іншому випадку ми зіткнемося з екологічною катастрофою, що матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту”, – резюмував він.