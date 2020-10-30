Задержан водитель, убивший двух людей на Майдане Незалежности

Полицией задержан водитель джипа Land Rover, который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанёс травмы ещё четверым. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови у мужчины, но более точные результаты даст анализ крови и мочи.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Полицией задержан водитель джипа Land Rover, 1954 г.р., который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанёс травмы ещё четверым. Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем”, — написал Геращенко.

Также Геращенко отметил, что водителя зовут Юрий.

По его словам, у него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов.

“Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи. Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса — нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек”, — отметил Геращенко.

Геращенко добавил, что дальше суд будет определять меру ответственности Юрия.